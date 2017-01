Mandat d'arrêt délivré à un voleur qui a sévi en Brabant wallon

Un juge d’instruction nivellois a décerné un mandat d’arrêt à charge d’un homme âgé de 20 ans, domicilié à Liège et originaire du Niger, qui avait commis des vols à Jodoigne et Wavre en compagnie d’autres individus non identifiés. À Wavre, il avait pris pour cible le magasin Di (place Bosch) le 14 octobre 2016. Alors que les policiers exploitaient les images des caméras de surveillance, le laboratoire de la police scientifique relevait une trace ADN qui s’est révélée décisive. L’homme était venu en Brabant wallon dans une voiture volée à Huy le 21 septembre 2013 et retrouvée calcinée le 21 octobre suivant à Liège. Lorsqu’il fut identifié, il se trouvait en prison à Marche-en-Famenne, arrêté qu’il avait été pour divers cambriolages commis à Sambreville, Huy et Dinant.