Meurtre de la petite Alyssa (23 mois) à Eugies: Valentina C. condamnée à 12 ans de prison ferme

Rédaction en ligne

La cour d’appel de Mons a condamné, ce vendredi matin, Valentina C. à 12 ans de prison. Déjà condamnée en 2015 par le tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d’Alyssa, sa fille de 23 mois sans intention de la donner, Valentina C. risquait jusqu’à 15 ans de prison ferme. Le parquet général avait en effet requis cette peine à l’encontre de la jeune Framerisoise pour meurtre. « Dans un excès de rage, après s’être violemment déchaînée sur sa fille, elle l’a volontairement étouffée pour en finir », avait estimé le ministère public.