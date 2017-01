Francodyssée: sur les chemins de Traversaz, une manière différente de découvrir la montagne

Cette semaine, cap sur la vallée de la Maurienne et plus précisément le petit hameau de La Traversaz, au-dessus de Saint-Michel. Le Bruxellois Alain Vandemaele y a élu domicile il y a de cela quatre ans et propose de chaleureuses chambres d’hôtes dans le calme d’une montagne aux multiples attraits.

Pour la deuxième étape de cette Francodyssée version 2017, je pars accompagné d’Alexis Gonzalez, collègue journaliste, qui travaille notamment pour la télévision locale bruxelloise, BX1. Accueillis très chaleureusement par notre hôte, Alain, nous commençons la visite des environs avec une petite balade agrémentée de panoramas à couper le souffle et de villages pittoresques, dont celui du Thyl.

Direction ensuite le bas de la vallée, et plus précisément Saint-Jean de Maurienne pour la visite du musée Opinel, véritable institution dans la région et dont le couteau, probablement le plus célèbre du monde, a dépassé les frontières. Nous avons la chance d’être guidés par Jacques Opinel lui-même, petit neveu de Joseph, l’inventeur de la marque à la main couronnée.

Notre deuxième journée le long des chemins de Traversaz s’annonce riche en découvertes. Lever aux petites heures pour nous rendre chez Jean, boulanger bio qui fabrique son pain de manière ancestrale au cœur du village de Saint-Julien de Montdenis. Après le pain, le fromage ! Et oui, on est en Savoie, il faut bien respecter les traditions. Direction Saint-Avre et la ferme Cartier, où l’on fabrique le traditionnel beaufort… mmh !

Pas le temps de traîner, nous rejoignons ensuite la petite ville de Saint-Michel de Maurienne pour découvrir le musée de l’aluminium. Peu le savent mais la Maurienne a été considérée pendant des décennies comme la vallée de l’aluminium. Encore aujourd’hui, ce métal reste largement exploité dans la région.

Pas loin de là se trouve le lycée des métiers de la montagne. Cette institution quasi unique en France permet aux élèves d’obtenir, à la fin de leur cursus scolaire, une bi-qualification. Il s’agit d’un diplôme avec deux orientations différentes : une qualification liée à la montagne, comme moniteur de ski ou accompagnateur, d’une part, et une deuxième qualification comme menuisier, maçon, électricien… d’autre part. C’est évidemment très pratique étant donné que les métiers de la montagne sont, pour la plupart, saisonniers.

On termine cette deuxième journée par la visite de la Ferme du Fardelier à Beaune, une petite bergerie pas loin de la maison d’Alain. Nous avons la chance de nous voir offrir quelques explications par les propriétaires des lieux, Amandine et Léo, un charmant petit couple passionné par leurs brebis.

Nous sommes déjà le troisième jour et le reste de l’équipe nous rejoint ; mon ami et collègue Adrien Joveneau, Bernard notre magicien du son et mon homonyme Guillaume (Dujardin), notre cameraman. Toute la joyeuse bande se voit directement embarquée pour une belle balade en raquettes avec vin chaud au sommet et descente aux flambeaux. Pour couronner cet effort physique, tout le monde est convié pour le repas du soir chez Alain. On ne manque de rien : fromage, charcuterie, vins savoyards… le tout accompagné d’un délicieux pain cuit dans le four du village.

Notre aventure en Maurienne touche à sa fin et s’achève, une fois n’est pas coutume, sur une touche sportive : le VTT sur neige. Rassurez-vous, pour monter les cols, on est un peu aidé grâce à l’assistance électrique. Mais bon, il faut quand même y mettre du sien…

Allez on vous dit à la semaine prochaine pour d’autres aventures ! Retrouvez-nous ce samedi sur VivaCité entre 16 et 18 heures, pour l’intégralité de cette semaine sur les chemins de Traversaz.