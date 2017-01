Investiture de Donald Trump: le Premier ministre Charles Michel appelle "à garder son sang-froid"

Il faut garder son « sang-froid », a dit le chef du gouvernement belge, alors que l’arrivée du nouveau président américain suscite de nombreuses craintes. Pour M. Michel, l’Europe et la Belgique doivent surtout se concentrer sur leur propre agenda.

Le Premier ministre a replacé l’investiture de M. Trump dans le contexte plus large d’un monde qui se complexifie, avec le Brexit, les conflits au sud de l’Europe (Moyen Orient) et les relations bilatérales avec la Russie.

« Il y a une nécessité d’avoir un projet européen clair. Il faut travailler à la relance économique, ce que nous faisons, et veiller à notre sécurité, sans attendre que d’autres s’en chargent », a dit Charles Michel.

Rappelant la qualité des relations entre les États-Unis et la Belgique, le Premier ministre a invité au respect du « cadre électoral américain ».

Dans un communiqué, il a également souligné la « forte tradition parlementaire » qui anime la démocratie américaine. Tous les pouvoirs n’y sont pas concentrés entre les mains du président.

M. Michel a confirmé que des contacts étaient noués avec les représentants de l’Otan et des diplomates américains alors que le nouveau quartier général de l’organisation sera inauguré en 2017 et que le prochain Sommet se tiendra à Bruxelles, un événement qui pourrait être l’occasion d’une première visite de Donald Trump en Belgique.

« Dans le contexte de l’Otan, le lien transatlantique a permis au cours des décennies passées de garantir la paix et la stabilité. Il est essentiel que notre engagement continue d’emprunter la même voie », a indiqué le Premier ministre belge. Donald Trump avait à plusieurs reprises relativisé la plus-value de l’organisation. « J’espère que nous pourrons poursuivre notre coopération intense dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation sous l’ère du nouveau président », a ajouté M. Michel.

En dehors de l’Union européenne, les États-Unis constituent le premier partenaire commercial de la Belgique. Les entreprises américaines y ont créé 140.000 emplois. La Belgique est le dixième pays qui investit le plus aux États-Unis et constitue, de ce fait, un partenaire commercial plus important que la Russie, l’Australie ou l’Espagne.