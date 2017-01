Premiers incidents provoqués par des manifestants anti-Trump dans le centre de Washington (vidéos)

Plus d’informations dans quelques instants…

Protests turn violent in central Washington with shop & bank windows smashed on Donald Trump's #InaugurationDay https://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/DdNvdy4Ijm

Protesters take to the streets of Washington ahead of Donald Trump's #inaugurationhttps://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/cWx5pKBs4U