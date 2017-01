Jette: le tram 19 embouti une voiture avenue Secrétin (Photos)

Vendredi en fin de journée est survenu un accident entre un tram de la ligne 19 et un véhicule. Le conducteur du véhicule, légèrement blessé a été transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

L’accident est survenu vendredi soir entre 17h30 et 18 heures. Une voiture a coupé la voie du tram au carrefour entre l’avenue Secrétin et la place Cardinal Mercier à Jette. La voiture, un Mazda de couleur grise a été percutée par le tram de la Stib alors qu’elle pensait avoir priorité. « Le conducteur venait de droite et a été percuté sur le flanc gauche du côté conducteur », détaille le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouets. Les images de l’accident sont impressionnantes.

« Le véhicule n’a pas cédé le passage au tram qui est toujours prioritaire », indique la zone de police Bruxelles-Ouest. Le conducteur du véhicule a dû être désincarcéré par les pompiers. « Le conducteur a été transporté à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger », précise la porte-parole de la Stib.

Il n’y a pas eu de blessé dans le tram « La circulation a été interrompue entre les arrêts Simonis et Cimetière de Jette avant d’être rétabli à 18h29 », indique la Stib.