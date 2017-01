Mouscron - Lokeren: Arslanagic sauve les Hurlus (2-1)

Mouscron a renoué avec la victoire en battant Lokeren 2-1, samedi, lors de la 22e journée de la Jupiler Pro League. Dino Arslanagic a offert la victoire aux ’Hurlus’ dans les derniers instants de la partie.

À Mouscron, Lokeren passait proche de l’ouverture du score lorsqu’un centre-tir de Hupperts échouait sur la transversale (21e). Lokeren prenait les commandes quelques minutes plus tard. Sur un corner, une tête de Ninaj était déviée au fond des filets par Vojvoda (27e).

À la pause, Mircea Rednic faisait monter l’une de ses recrues du mercato, le Lituanien Matulevicius. Mouscron affichait un tout autre visage. Lancé par Diedhiou, Markvovic se présentait seul face à Copa, lequel remportait le duel (47e). À la 56e minute, l’arbitre Lambrechts accordait un penalty à Mouscron pour une main de Maric.

Le capitaine Hubert remettait les deux équipes à égalité. Mouscron prenait le match à son compte. Matulevicius trouvait le filet latéral (63e) et Diedhiou tirait sur le poteau (73e). Sur la dernière action du match, Hubert envoyait un coup-franc dans la surface, Arslanagic, arrivé du Standard en janvier, sautait plus haut que tout le monde et offrait la victoire à Mouscron (93e).

Les ’Hurlus’ n’avaient plus gagné depuis le 1er octobre (1-4 à Eupen), soit 13 matches sans victoire.

Ce succès permet à Mouscron de revenir à la hauteur de Westerlo (15 points), que l’Excel devance au nombre de victoires (4 contre 3). Westerlo se déplace à Malines dimanche. Lokeren, 24 points, est dixième.

Mouscron : Delac, Hubert, Markovic, Olinga, Mohamed, Diedhiou, Gulan, Nkaka, Vojvoda, Peyre, Arslanagic