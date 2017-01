Météo: un dimanche sous le soleil avant le retour des nuages

Le soleil sera parfois voilé par des nuages d’altitude ce dimanche. Les maxima s’échelonneront entre -1 et +5 degrés avec peu ou pas de vent. Pour lundi et mardi, l’IRM prévoit un temps toujours plutôt froid mais avec davantage de nuages avant un retour d’un soleil plus généreux mercredi et jeudi. Les gelées nocturnes persisteront sur l’ensemble du territoire.

Le soleil brillera donc à nouveau ce dimanche. Par moments, quelques voiles d’altitude transiteront surtout sur le centre et l’ouest du pays. Les maxima seront compris entre -1 et +3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre +2 et localement +5 degrés ailleurs. Le vent sera faible et variable ou de secteur nord.

Ce soir et en première partie de nuit, le ciel sera d’abord peu nuageux avec des voiles d’altitude. Ensuite, des nuages bas arriveront à partir du nord-ouest. De la brume et du brouillard givrant pourront également se former. Les minima varieront entre -2 et -5 degrés en basse et moyenne Belgique et entre -5 et localement -12 degrés en haute Belgique.

Lundi, la journée débutera sous la grisaille avec des nuages bas, de la brume et par endroits aussi du brouillard givrant. Cependant, des éclaircies pourraient déjà être présentes dans le sud-est du pays. Progressivement, la couche nuageuse se morcellera et quelques éclaircies se développeront. Les maxima varieront de -2 à +4 degrés. Le vent sera faible et variable. En Ardenne, il sera plutôt modéré de nord à nord-est.