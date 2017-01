Anderlecht – Saint-Trond (3-1): les Mauves assurent l'essentiel, Trebel joue ses premières minutes avec les Bruxellois

Anderlecht s’est imposé 3-1 contre Saint-Trond, dimanche, dans le cadre de la 22e journée de la Jupiler Pro League. Tielemans a réalisé un doublé (31e et 90e+2, sur penalty) et Stanciu a marqué un superbe but (31e). Gerkens (71e) avait réduit l’écart. Anderlecht, 44 points, reste à deux longueurs du Club Bruges.

La première occasion était à mettre à l’actif de Saint-Trond. Sur les suites d’un coup franc, Boli tentait de lober Boeckx, mais le gardien parvenait à dévier du bout des doigts (14e).

Sans avoir été véritablement dangereux, Anderlecht prenait l’avantage peu après la demi-heure. L’arbitre Smet accordait un penalty pour un contact entre Bolingoli et Bruno. Tielemans se présentait aux onze mètres. Pirard repoussait, mais Tielemans récupérait le cuir et ouvrait le score (31e).

La deuxième période était plus animée. Spajic manquait le cadre de la tête (47e) tandis que Nuytinck se jetait pour contrer in extremis Gerkens (51e). Teodorczyk, de la tête, obligeait Pirard à se détendre (59e).

À la 64e minute, Stanciu partait en contre, dribblait un adversaire et décochait une frappe du droit qui se logeait dans la lucarne de Pirard.

Après une tentative de De Petter repoussée par Boeckx (67e), Saint-Trond réduisait l’écart grâce à Gerkens, à la réception d’un centre de Boli (71e).

Anderlecht voulait se mettre à l’abri et continuait d’attaquer. Pirard repoussait une tentative de Teodorczyk, Chipciu avait bien suivi, mais sa frappe s'écrasait sur le poteau (78e). Le Roumain cédait sa place à Adrien Trebel, pour les grands débuts de l’ancien capitaine du Standard. L’autre recrue hivernale, Isaac Thelin, remplaçait Teodorczyk (90e). Le Suédois s’illustrait d’emblée, héritant d’un penalty pour une poussée dans le dos de Fernandes. Tielemans prenait Pirard à contre-pied, fixant le score à 3-1 (90e+2).

Anderlecht, 44 points, reste dans le sillage du Club Bruges (46 points), victorieux 0-3 au Standard dans l’après-midi. Zulte Waregem est troisième (43 points). Saint-Trond, 20 points, est douzième.