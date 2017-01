Premier tour de la primaire de la gauche en France: plusieurs journalistes disent avoir voté à deux reprises

Assma Maad annonce s’être rendue dans le 20e arrondissement pour voter une première fois. « Elle n’était pas dans la liste électorale donc on l’a laissé voter sans lui demander de preuve d’inscription. Elle a donc tenté de voter dans un autre bureau qui a refusé son vote. Mais elle s’est rendue dans un troisième qui a accepté, comme elle l’affirme sur Twitter », écrivent nos confrères de la Libre.

Deux journalistes du Monde expliquent avoir vécu la même expérience. « Après un déménagement et afin d’être sûres de pouvoir voter pour les élections, certaines personnes avaient fait part de leur changement d’adresse avant le 31 décembre 2016 et s’étaient vues attribuer un nouveau bureau de vote pour les scrutins à venir. Or, les changements ne seront effectifs qu’à partir du 1er mars. Elles étaient donc invitées à se rendre dans le nouveau bureau de vote pour participer à la primaire de la gauche. Problème : leur ancien bureau de vote les a, dans certains cas, également acceptées », peut-on lire sur le quotidien français.