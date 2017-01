David Goffin en quarts de finale de l'Australian Open en venant à bout de Thiem: "Gagner le 2e set était la clef du match" (vidéo)

David Goffin (ATP 11), le numéro un belge, s’est qualifié pour la deuxième fois de sa carrière pour les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, en écartant ce lundi en 8es de l’Open d’Australie l’Autrichien Dominic Thiem, 8e joueur mondial et 8e tête de série à Melbourne. Le Liégeois est venu à bout de son adversaire, celui-là même qui lui avait barré la route du dernier carré à Roland Garros l’an dernier, en 4 sets: 5-7 7-6 (7/4) 6-2 6-2 en 2h43 de jeu.

C’est la première fois qu’un joueur belge masculin atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de la saison.

"Gagner le 2e set était la clef de ce match. Cela a été un set très compliqué, avec beaucoup de longs échanges. J’ai continué à me battre, à bien servir, pour rester dans la rencontre", a expliqué notre compatriote à Jim Courier. "Et dans le tie-break, de bons retours m’ont aidé à faire la différence. Et dans les deux sets suivants, je suis resté concentré, me forçant à donner encore et encore pour ne pas me faire repousser loin de ma ligne de fond. Mon jeu s’est amélioré de jeu en jeu et j’ai fini par l’emporter.

Goffin, très frais après sa victoire, a même fait rire l’assemblée, rétorquant à un Courier lui faisant remarquer son bel état de fraicheur qu’il pouvait "jouer cinq sets de plus".

Goffin, onzième tête de série du tournoi, a semblé moins souffrir de la chaleur que son adversaire. Le joueur de 26 ans affrontera en quart de finale le vainqueur du match entre le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 15), 15e tête de série, et l’Ouzbek Denis Istomin. Ce dernier, 30 ans, est classé 117e mondial mais est une des sensations du tournoi depuis qu’il a fait tomber le numéro deux mondial et tenant du titre, le Serbe Novak Djokovic, au deuxième tour au bout d’un thriller de 5 sets.