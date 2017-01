Militaires dans les rues: la vidéo qui ne fait pas rire tout le monde (Vidéo)

Dans l’émission d’humour « Allemaal Chris », diffusée mercredi dernier sur VTM, on peut en effet voir deux « faux » militaires danser de manière un peu particulière sur le tube « Soldiers Of Love » de Lilianne Saint-Pierre. Mais cette séquence n’a pas amusé tout le monde : « Rigoler avec les militaires qui se chargent d’assurer la sécurité des citoyens ne peut être toléré », peut-on lire sur les réseaux sociaux. Certains militaires vont même plus loin et assurent avoir trouvé ce passage ridicule. « C’est un manque de respect », peut-on lire autre part.

C’est surtout le choix vestimentaire qui pose problème. « Lorsqu’on met un tel béret rouge [celui des paracommandos, NDLR], il faut le mériter », raconte un militaire. « Chez nous, il est sacré », affirme un autre.

Bref, à en croire les multiples propos, relayés par Het Nieuwsblad, cette séquence passe très mal après des premières personnes concernées.

