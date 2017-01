Les cinq chiens et le cheval d'Illona ont été abattus et/ou tabassés par des chasseurs voulant se venger

Illona Mitchell est Anglaise et amoureuse des animaux. En 2004, elle quitte son pays pour s’installer à Caniles, dans le sud de l’Espagne, pour vivre son rêve dans le parc national de Sierra de Baza, où elle achète un grand terrain de 170 hectares et ouvre un refuge pour animaux, explique The Daily Mail.

Si, dans un premier temps, elle accepte les chasseurs sur ses terres, Illona décide, en mai 2016, de revenir sur sa décision et d’interdire la chasse, qui fait pourtant partie de la culture locale. Fini pour ces chasseurs de traquer les cerfs, les lapins et les faisans…

Mais elle ne s’attendait pas à ce que cette prise de décision entraîne des débordements. Rapidement, Illona et sa famille reçoivent des menaces. Celles-ci deviennent à ce point insistantes que la police est mise au courant et organise régulièrement des patrouilles de nuit auprès de la demeure familiale.

Le 6 janvier dernier, de nombreuses forces de police ayant été réquisitionnées pour assurer la sécurité lors d’une fête de village, aucune patrouille n’eut lieu. Et c’est ce jour-là que les menaces sont devenues réelles. Mais au lieu de s’en prendre à Illona et à sa famille, les agresseurs ont préféré s’attaquer aux animaux qui n’étaient pas à l’abri : six chiens et un cheval.

Dizzy, Coco et Maisie ont été abattus d’emblée tandis que Jack et Domingo, qui avaient tous les deux peur de l’orage, des pétards et du bruit, ont été abattus dans leur panier, sans doute après s’y être réfugié. Un sixième chien a quant à lui disparu.

Rocco, un cheval de 4 ans, a quant à lui dû subir les foudres des agresseurs, qui l’ont frappé si fort qu’il en est traumatisé. « Il a même peur du vétérinaire, qui n’ose pas lui administrer certains médicaments, de peur de provoquer un choc fatal », explique Illona. « Rocco a reçu des coups à la tête et n’a pu ouvrir les yeux pendant de longues journées… J’ai accueilli ces animaux pour essayer de leur rendre la vie facile, après tout ce qu’ils avaient vécu. Et finalement, c’est ici qu’ils ont été tués de manière ignoble. Même les policiers ont été choqués en voyant ce qu’on avait fait à ces pauvres bêtes. Pour la police, il ne fait aucun doute que ce sont des chasseurs qui ont commandité cette vengeance. »