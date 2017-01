Guillaume Hubert devient un habitué des grosses «boulettes»: le gardien du Standard a-t-il le niveau pour évoluer chez les Rouches?

Un match se dessine toujours sur un détail ou un fait de match. La première réalisation brugeoise tombe sur une mauvaise appréciation du gardien liégeois, Guillaume Hubert. La tête de Jelle Vossen semble anodine et peu puissante. Placée, certes, mais anodine. Soit Hubert est trop lent, soit il juge mal la trajectoire de la balle et réagit trop tard (et trop mollement) quand il voit qu’elle va finir dans le but.

Cela a sonné le glas des espoirs du Standard et a déstabilisé quelque peu le longiligne portier des Rouches, fébrile durant le reste de la rencontre. Cela ne s’est pas tellement vu sur les deux autres buts brugeois mais sur des détails (relance au pied), le public finissant même par le prendre en grippe.

Ce but aussi stupide qu’important relance le débat sur les qualités intrinsèques du gardien liégeois. Bien que son nom soit cité en Angleterre (Arsenal l’a scouté à de nombreuses reprises), il n’a jamais vraiment convaincu le microcosme liégeois. L’année passée, après son éclosion, la direction, le jugeant encore trop tendre, lui avait mis un gardien expérimenté dans les pattes (Victor Valdès).

Des statistiques qui ne plaident pas en sa faveur

Mais ce transfert, suivi quelques mois plus tard par l’arrivée de Jean-François Gillet, ne faisait que refléter les doutes des dirigeants sur Hubert. Fallait-il tout miser sur lui ou garder une roue de secours avec un gardien expérimenté ?

Hubert n’a jamais gardé sa cage inviolée, encaissant treize buts en dix matchs. Le contraste est donc saisissant par rapport à son prédécesseur.

Reste à se demander quel sort connaîtra Hubert : « Je n’hésite pas à faire des choix quand je dois le faire car un entraîneur qui hésite, ce n’est jamais bon pour les joueurs », a réagi Aleksandar Jankovic, l’entraîneur du Standard. Une réponse qui laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses…

