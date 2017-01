Une première journée bruxelloise de la moto sera organisée le 18 mars

En marge du Salon de la moto, qui vient de se terminer, la secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Sécurité routière, Bianca Debaets, annonce l’organisation de la toute première «Journée bruxelloise de la moto», le samedi 18 mars, par Bruxelles Mobilité et l’asbl Fédémot.

Destinée à des motards débutants ou aguerris, et également à des futurs motards, cette journée gratuite vise à prodiguer des conseils précieux au début de la nouvelle saison moto, une période où, chaque année, de nombreux accidents sont à déplorer. L’activité se déroulera sur le site de l’IBSR (Maison de la Sécurité routière), également partenaire de l’événement.

«Dans un contexte urbain, il y a des pièges particuliers à éviter et il est donc très utile de pouvoir prodiguer des conseils précieux en la matière. D’autant plus qu’il est prouvé qu’avril fait partie des mois où il se produit le plus d’accidents de motards chaque année. A l’occasion de cette Journée bruxelloise de la moto, de nombreux professionnels seront présents pour guider aux mieux les motards ou futurs motards», a expliqué lundi Bianca Debaets.

L’inscription à l’événement du 18 mars est gratuite et peut se faire dès à présent via www.motorday.brussels. Le nombre de places est limité.

Au programme, on retrouvera notamment des séances d’information, par exemple à propos du permis de conduire; une révision des aptitudes à la conduite; un contrôle gratuit de la moto; des parcours-tests ou encore un simulateur de conduite. L’asbl Fédémot, l’IBSR et le GOCA seront présents avec leurs experts afin de guider au mieux les participants.

En 2015, en Région bruxelloise, au total 506 accidents corporels impliquant un motocycliste ont été enregistrés - un chiffre relativement stable ces dernières années - avec tout de même 3 morts à déplorer. Et pour les neuf premiers mois de 2016, il est question de 393 victimes, dont 2 décès.