Scandale Publifin: Elio Di Rupo demande à Stéphane Moreau de choisir entre Ans et Nethys

La rédaction, avec Belga

Comme nous l’écrivions ce lundi matin (voir ci-contre), Elio Di Rupo, président du parti Socialiste, a avancé ce lundi matin 21 mesures pour renforcer la gouvernance et l’éthique en Wallonie et à Bruxelles. Parmi celles-ci figure l’interdiction du cumul entre un mandat au sein d’un collège communal ou provincial et une fonction dirigeante dans une entreprise privée à participation publique.