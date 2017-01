Publifin: MR et Ecolo déposent une motion de méfiance signée par huit députés contre le ministre Furlan

Belga

Les chefs de groupe MR et Ecolo au parlement wallon, Pierre-Yves Jeholet et Stéphane Hazée, ont déposé au greffe du parlement wallon une motion de méfiance réclamant la démission du ministre Paul Furlan (PS), sans remplacement, et la répartition de ses compétences entre les autres ministres de l’équipe Magnette, à la suite du scandale Publifin.