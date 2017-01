Rapt parental à Namur: le message de Rémi à son fils enlevé il y a 10 ans (Vidéo)

Chaque jour, Rémi Paquot pense à son fils Nicolas. Il ne l’a plus serré dans ses bras depuis 10 ans. C’est en effet en 2007 que son ex-femme, Yulia Gavrilova, a décidé de lui retirer la possibilité de le voir grandir. Elle enlève alors Nicolas pour retourner vivre en Russie. Aujourd’hui, Rémi lui envoie un message, comme une bouteille à la mer : « Je t’aime mon fils et je pense à toi. Tu peux me contacter ».

Dix ans dans la vie d’un enfant, c’est presque tout : ses premiers pas, ses premiers mots, ses premiers jours d’école… Ce sont tous ces instants précieux que Rémi Paquot (48 ans) a définitivement perdus. La vie de cet habitant de Durnal (Yvoir) a basculé en septembre 2007, lorsque son ex-femme décide de retourner vivre en Russie en emmenant leur fils Nicolas, alors à peine âgé de 14 mois ! « À présent, il a 11 ans et je ne sais même pas où il vit. S’il se porte bien. S’il connaît mon existence et ce qu’on lui a raconté de moi. » L’enfant ne connaît certainement pas le français… Si un jour des retrouvailles étaient possibles, après tout ce temps écoulé, elles ne seraient certainement pas aisées…

Et pourtant, Rémi a tout tenté pour retrouver son fils.« En 2008, on a localisé mon fils. Ils vivaient chez ses grands-parents à Belgorod (700km de Moscou). C’est la dernière fois que j’ai eu des nouvelles. Plus tard, le tribunal a condamné mon ex-épouse à quatre ans de prison avec ordre d’arrestation immédiate. Mais quand elle a demandé un passeport pour revenir en Belgique, on lui a refusé en même temps qu’on lançait un mandat d’arrêt européen contre elle ! », regrette-t-il.

Aujourd’hui, Rémi Paquot se raccroche à un nouvel espoir. « J’ai de nouveau des contacts avec le SPF Justice qui me propose de constituer un dossier en vue d’un droit de visite. » Après examen de la situation, l’autorité centrale belge va en effet aider Rémi Paquot à introduire auprès de la juridiction russe compétente une demande de droit de visite. Mais ce papa a la tête sur les épaules et se rend bien compte que rien n’est encore gagné. « Dans un premier temps, j’espère avoir des informations, tout simplement. Une adresse. En juillet, je lui ai envoyé un recommandé pour son anniversaire. Je ne sais même pas s’il l’a bien reçu… J’aimerais savoir s’il va bien. Puis, prendre contact, même par Skype. Certains proches m’ont fait comprendre qu’il faut savoir tourner la page… Mais c’est mon fils. Je pense à lui chaque jour. Tout comme chaque jour, j’ai envie de le serrer dans mes bras ! »

Dix ans après la disparition de Nicolas, ce papa ne renonce donc pas. « J’ai une blessure qui reste ouverte. Avec le temps, on apprend à gérer sa souffrance, mais elle est toujours bien là… »

Voir tout notre dossier dans notre nouveau journal digital