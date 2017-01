Le train Ottignies-Bruxelles en retard chaque matin durant la semaine (infographie)

Du 1 er au 23 janvier, les trains matinaux en direction de la capitale ont été systématiquement en retard, ou presque, selon l’application pour smartphone Be Late. Nous avons pris comme référence la gare de Bruxelles Midi, au départ de neuf de nos gares brabançonnes wallonnes. À chaque fois, le train le plus souvent en retard est celui dont l’heure prévue est comprise entre 07h13 et 8h31. À noter qu’un train n’est ici considéré comme en retard que lorsqu’il arrive 5 minutes au moins après l’heure indiquée.

