Brussels Airport traîne l'aéroport de Charleroi devant la justice européenne

C’est ce que rapporte L’Echo mardi.

La Commission reproche à la Région wallonne et à la Sowaer d’accorder une aide d’Etat déguisée à BSCA via une redevance d’utilisation des infrastructures aéroportuaires ne correspondant pas aux prix du marché. La Commission européenne a donc condamné la société gestionnaire de l’aéroport carolo à rembourser 6 millions d’arriérés de redevance et a fixé celle-ci à 15 millions d’euros à partir de 2015, contre 3 millions d’euros précédemment.

Brussels South Charleroi Airport a introduit plusieurs recours contre cette décision.

La nouvelle action en intervention de Brussels Airport s’inscrit dans le cadre du recours de la Sowaer devant le tribunal de l’Union européenne.