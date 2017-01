Luperto attaque ses accusateurs: dossier reporté au 14 février

En 2014, Jean-Charles Luperto fait l’objet d’une plainte pour des faits extrêmement désagréables : il se serait exhibé devant des mineurs d’âge dans les toilettes de l’aire autoroutière de Spy. Outrage public aux mœurs… Mais aucune victime ne s’est constitué partie civile à ce stade.

Le principal intéressé nie farouchement les faits mais le scandale est immense. Et l’ancien président du parlement de la Communauté française préfère remettre sa démission dès l’éclatement de l’affaire. Depuis lors, l’affaire Luperto a été instruite par un juge d’instruction namurois qui a entendu divers témoins et procédé à une série d’investigations. L’immunité parlementaire de Jean-Charles Luperto a d’ailleurs été partiellement levée par le parlement de Wallonie en décembre 2015. Et Jean-Charles Luperto et ses avocats réclament toujours la réalisation de devoirs complémentaires : des confrontations, des repérages téléphoniques… Mais dans la foulée, ils ont aussi contre-attaqué !

contre-attaque

En février dernier, les avocats de Luperto – Me Uyttendaele, Me Preumont, Me Rodeyns – déposent une longue plainte de 26 pages entre les mains de la juge d’instruction Diane Dejardin, à Charleroi. Cette plainte vise les sept accusateurs de M. Luperto : la responsable de la station-service, deux de ses employées, un vieil habitué des lieux, un accusateur que les enquêteurs n’entendront jamais directement et deux personnes qui se sont manifestées après la sortie médiatique de l’histoire.

Pourquoi à Charleroi alors que cette affaire ne concerne nullement des Carolos ? Tout simplement parce que l’une des accusatrices de M. Luperto, la première par ordre alphabétique, est domiciliée dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi et aussi parce que les avocats du plaignant espèrent sans doute un peu plus de sérénité loin de Namur…

Lors de la dernière audience, fin novembre, le parquet n’a pas requis le renvoi des accusateurs devant le tribunal. On peut comprendre : comment obtenir à l’avenir des témoignages dans une enquête judiciaire si les témoins s’exposent eux-mêmes à des poursuites ?

Les avocats de M. Luperto, eux, ont soulevé un problème de procédure. Et ce mardi matin, ils ont demandé la remise dans le dossier. Une remise qui leur a été accordée, au 14 février.