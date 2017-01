McDonald's ouvre 4 nouveaux restaurants en 2017: 300 personnes recrutées en Belgique

McDonald’s Belgique ouvrira quatre nouveaux établissements en 2017 et compte engager «au moins» 300 collaborateurs, a annoncé la direction belge mardi. Cinq autres restaurants seront rénovés dans le cadre de la stratégie «McDo 2.0» qui instaure le service à table au sein du spécialiste du fast-food.

En 2016, McDonald’s a accueilli 2,5 millions de clients en plus par rapport à 2015, soit 44,5 millions de visiteurs. Quatre restaurants ont été transformés conformément à sa nouvelle stratégie de «personnalisation de ses services», présentée début 2016. Quatre autres restaurants ont vu le jour, dont un dans la nouvelle galerie commerçante Docks Brussels et un autre à Sterpenich. En tout, cela représente un investissement de 12 millions d’euros partagé entre McDonald’s et ses franchisés. En 2017, 15 millions d’euros seront investis pour ouvrir ou rénover des établissements.

Dans ces restaurants «2.0», les clients peuvent passer commande à partir de bornes numériques et être servis à table. Le spécialiste du Big Mac a également sorti une nouvelle ligne de produits de gamme supérieure, baptisée «Maestro», pour répondre aux attentes de ses clients, selon Kristel Muls, directrice de la communication pour McDonald’s Belgique.

La société avait annoncé fin 2015 vouloir embaucher 500 personnes avant la fin 2017. En 2016, 305 nouveaux collaborateurs ont rejoint les équipes et McDo compte en embaucher 300 supplémentaires cette année. Son nouveau concept de restaurants nécessite en effet un voire deux travailleurs en plus que la version classique.

«Nous recherchons surtout des profils jeunes et dynamiques», a précisé Mme Muls mardi.

En 2016, 80.700 heures de formations ont été données, un chiffre que McDonald’s souhaite faire grimper à 250.000 pour 2017.

McDonald’s compte 76 restaurants gérés par 22 franchisés en Belgique. Le nombre de collaborateurs est passé de 1.914 en 2007 à 3.969 aujourd’hui.