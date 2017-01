La comédie musicale «La La Land» en tête de la course aux Oscars

La comédie musicale «La La Land» de Damien Chazelle, chantée et dansée par Emma Stone et Ryan Gosling, mène largement la course aux Oscars avec 14 nominations dont meilleur film, meilleure actrice et meilleur acteur.

Le film de science-fiction «Premier contact» avec Amy Adams et «Moonlight», drame sur un jeune garçon noir et homosexuel, suivent avec chacun 8 nominations, a annoncé mardi l’Académie des arts et sciences du cinéma.

«La La Land» de Damien Chazelle ainsi que les drames «Moonlight» et «Manchester by the sea» font partie des films sélectionnés pour l’Oscar du meilleur film. Le film de science-fiction «Premier contact», «Tu ne tueras point» de Mel Gibson, «Les figures de l’ombre», «Lion», «Fences» et «Comancheria» sont aussi dans la course pour ce prix prestigieux du cinéma américain.