Jupiler Pro League: Davy Roef terminera la saison au Deportivo La Corogne

Davy Roef a été prêté par Anderlecht et terminera bel et bien la saison au Deportivo La Corogne, a annoncé mardi le club espagnol sur son site Internet.

Le gardien de 22 ans, Davy Roef a été prêté par Anderlecht. Ruben Ivan Martinez Andrade, troisième gardien des Galiciens, fait le chemin inverse, a confirmé dans la foulée La Corogne.

«Jouer la Liga constitue une grande opportunité», a déclaré Roef. «C’est le meilleur championnat au monde selon moi.» Le gardien a indiqué connaître le ’Depor’ «pour sa grande histoire».

Titulaire en début de saison, Roef a perdu sa place à l’occasion du match à Qabala en Europa League au profit de Frank Boeckx. «L’entraîneur a décidé de me mettre comme deuxième gardien. Je suis heureux d’avoir ma chance au Deportivo. L’entraîneur a décidé de ne pas me retenir et je devais faire quelque chose de différent pour m’améliorer. Ceci est une opportunité. Je suis venu ici pour m’améliorer.»

Le gardien trouvera toutefois une forte concurrence avec le Polonais Przemyslaw Tyton et l’Argentin German Lux. «Je travaillerai très dur tous les jours. Je vais rivaliser avec les deux autres gardiens.» Roef s’est engagé jusqu’au terme de la saison. «En football, on ne sait jamais ce qui va arriver. En ce moment, l’idée est de revenir en Belgique après.»

Roef devient le premier joueur belge à faire partie de l’équipe première de La Corogne. «Il n’y a qu’un seul précédent de joueur de ce pays au Depor», a précisé le club. «Fernand Goyvaerts, attaquant belge du Real Madrid, avait renforcé le Deportivo lors d’un amical contre l’Inter Milan en 1966».

Ruben Martinez Andrade, 32 ans, troisième gardien de La Corogne, effectue le chemin inverse. Il est prêté à Anderlecht jusqu’au terme de la saison. Formé à Barcelone, Ruben Martinez est arrivé de Levante à l’intersaison