Officiel: Ishak Belfodil signe un nouveau contrat… au Standard

« L’attaquant vient de signer un nouveau contrat avec notre club. Nous félicitons Ishak BELFODIL pour ce nouveau contrat » a ainsi publié le Standard de Liège sur son site internet.

Alors que d’insistantes rumeurs faisaient état d’un éventuel transfert d’Ishak Belfodil, le joueur de 25 ans a finalement paraphé un nouveau contrat avec les ’Rouches’. Arrivé libre cet été, l’Algérien avait signé pour un an avec une année supplémentaire en option. Le club liégeois n’a cependant pas donné davantage d’informations quant à la durée de son nouveau contrat.

Cette saison, le joueur à vocation offensive s’est montré décisif à plusieurs reprises pour le Standard. En 22 rencontres toutes compétitions confondues, il a marqué 10 buts et a délivré 5 passes décisives.

L’attaquant algérien a été formé à l’Olympique Lyonnais avant d’y commencer sa carrière professionnelle en 2009. Il a ensuite été transféré à Parme (34 matches/8 buts) en 2012. Un an plus tard, il a signé à l’Inter de Milan (10 matches/1 but). Après un prêt à l’AS Livourne et un retour au Parme FC, il a rejoint en 2015 le club des Émirats Arabes Unis du Baniyas FC (23 rencontres/11 buts).