10.000 euros par mois pour un 2/5e temps: "Le PS est hypocrite à Mons!", s'énerve le MR

Avec les nouvelles mesures édictées par le PS visant à renforcer la bonne gouvernance, certains mandataires qui cumulaient plusieurs fonctions -par exemple bourgmestre et député- verront leurs revenus rabotés. A Mons, ville du président du PS, le MR épingle aussi le cas du directeur de Mons Expo, Henry Goffin, qui touche 10.000 euros par mois pour un deux cinquième temps.

A Mons, le scandale Publifin ravive la polémique entre le PS et le MR (rejeté dans l’opposition voici bientôt un an) à propos de la situation du directeur de Mons Expo. En septembre 2016, les libéraux avaient exigé la démission d’Henry Goffin, estimant que sa rémunération - de 10.000 euros bruts par mois - était excessive. A l’époque, la Ville avait réagi en précisant que le directeur a un statut d’indépendant et que ses prestations se déroulent durant le week-end, y compris le vendredi.

