Sept arrestations lors des perquisitions menées à Bruxelles ce mercredi matin

Le juge d’instruction décidera dans le courant de la journée de leur maintien éventuel en détention, indique mercredi le parquet fédéral. L’enquête s’inscrit dans le cadre d’un dossier de terrorisme lié à la problématique de combattants potentiellement de retour de Syrie. Elles ne sont pas liées aux attentats jihadistes de Paris en novembre 2015 (130 morts) ou de Bruxelles en mars 2016 (32 morts), a précisé à l’AFP un porte-parole du bureau du procureur fédéral. Sept personnes ont été emmenées pour audition.

Les perquisitions ont été menées dans des habitations situées à Molenbeek, Schaerbeek, Anderlecht et Laeken. Plusieurs personnes soupçonnées d’être en partance ou de retour de Syrie ont été emmenées pour audition, selon la DH. Aucune arme ou explosif n’a été retrouvé.

La Belgique est le pays de l’Union européenne qui fournit le plus de jihadistes en Irak et en Syrie proportionnellement à sa population, avec un nombre estimé de 465 combattants.

Depuis les tueries de Paris et Bruxelles, la Belgique a renforcé les mesures de sécurité et multiplié les opérations et descentes de police à mesure que se poursuivaient les enquêtes.