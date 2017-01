Attentats de Bruxelles: les auteurs devaient prendre des otages afin de faire libérer Mehdi Nemmouche, l'homme ayant tué 4 personnes au Musée juif

Ce lundi, on apprenait que le commando jihadiste qui avait attaqué l’aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016 avait ciblé en particulier des passagers américains et sans doute aussi des juifs. CNN vient de révéler d’autres informations.

Ce matin-là (22 mars 2016), vers 08h00, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui font exploser leurs bombes au milieu des voyageurs massés à l’enregistrement dans l’aéroport, tuant 16 personnes, un bilan qui doublera avec l’explosion provoquée une heure plus tard par un autre kamikaze, Khalid El Bakraoui, frère d’Ibrahim, dans une station de métro proche des institutions européennes.

Au moins 16 nationalités ont été recensées parmi les 32 morts de cette double attaque de Bruxelles, revendiquée par l’organisation Etat islamique, et une quarantaine parmi les quelque 400 blessés. Mais à l’aéroport, le commando d’assaillants avait «des cibles assez particulières» et voulait s’en prendre prioritairement à des Américains, et semble-t-il aussi à des juifs, a expliqué à l’AFP un enquêteur sous couvert de l’anonymat.

Analyse du laptop d’El Bakraoui

L’autre assaillant mort à l’aéroport, Ibrahim El Bakraoui, a laissé un testament retrouvé dans un ordinateur jeté dans une poubelle non loin d’une planque du commando, dans la commune bruxelloise de Schaerbeek.

Il y explique, comme l’a déjà révélé l’enquête, «ne plus savoir quoi faire» et «être recherché de partout» quelques jours après l’arrestation de Salah Abdeslam, seul survivant des commandos ayant attaqué Paris le 13 novembre 2015, que Mohamed Abrini est soupçonné d’avoir aidé avant ces attentats.

«Ce qui est en tout cas très très clair», confirme l’enquêteur, c’est que le 22 mars le commando bruxellois «passe à l’action alors qu’il n’en avait pas du tout l’intention».

«Complètement coincés (...), traqués, ils ont clairement improvisé leur truc»... Et dans les messages retrouvés dans l’ordinateur portable, «ils s’excusent même de ne pas prendre les objectifs initiaux» à savoir de s’attaquer à «la France, de nouveau», précise-t-il.

Par ailleurs, d’autres informations notables ont été diffusées mardi par CNN.

Parmi les documents les plus intéressants trouvés sur cet ordinateur portable par la Federal Computer Crime Unit (Belgique) se trouvaient sept fichiers audio qui n’avaient pas été définitivement effacés.

Deux d'entre eux comportaient essentiellement des considérations sur les progrès de la cellule terroriste enregistrés par Laachraoui pour Abou Ahmad, un haut responsable de la division des opérations extérieures de l'ISIS en Syrie. La voix d'Ibrahim el Bakraoui, l'un des kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, est aussi parfois entendue.

Dans le même enregistrement, Laachraoui a informé Abu Ahmad qu'il avait rencontré Ibrahim et Khalid el-Bakraoui (le kamikaze du métro de Bruxelles) pour prendre des otages afin de faire libérer Mehdi Nemmouche, l’auteur de l’attentat du Musée juif deBruxelles en 2014 ayant coûté la vie à 4 personnes, et Mohamed Bakkali, un Belge accusé à la suite des attentats de Paris.