Bruxelles: une marche de protestation en marge de la venue de Donald Trump en mai

Rédaction en ligne

Une marche sera organisée le 24 mai prochain en marge de la venue de Donald Trump à Bruxelles, pour un sommet de l’Otan. Celle-ci est « dirigée contre Trump et son gouvernement de milliardaires ». Cette marche revendique la paix ete l'opposition aux aventures militaires, la sauvegarde de notre planète et de son environnement, la défense des droits humains de toutes et de tous, le combat contre le sexisme, racisme et les discriminations, indiquent-ils sur Facebook.