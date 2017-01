Kazakhgate: la Sûreté ne s'est pas opposée à la naturalisation de Chodiev qu'elle savait pourtant mafieux

«Il apparaît clairement, dès les années 1994, 1995 et 1996, à la Sûreté de l’Etat que (le milliardaire Patokh) Chodiev entretenait des liens problématiques avec la mafia russe», a indiqué mercredi Guy Rapaille, président du comité R, l’organe de contrôle des services de renseignement. Il est dès lors «étonnant» que dans son rapport transmis à la commission de naturalisation de la Chambre en 1996, la Sûreté se contente d’un cachet «rien à signaler», a-t-il précisé.

«Je n’ai pas d’explication à ce stade-ci sur le pourquoi de la chose, c’était il y a 20 ans», a souligné M. Rapaille devant la commission d’enquête parlementaire qui se penche sur les liens présumés entre un trio d’hommes d’affaires proches de la mafia et certains milieux politico-économiques en Belgique et un éventuel trafic d’influence qui a pu aboutir à une modification législative et une transaction avec la Justice à leur profit.

«La direction (à la Sûreté) a changé, un certain nombre d’acteurs sont à la retraite voire décédés», a dit M. Rapaille, lui qui n’était pas à la manoeuvre au moment des faits.

Des documents qu’il a pu consulter et dont il a fait état aux commissaires, il ressort que la Sûreté a entretenu de «nombreux contacts» avec M. Chodiev, ces liens avec la mafia russe étant encore épinglés, après la parenthèse «rien à signaler», cela jusqu’au début des années 2000. Lors de ces contacts, M. Chodiev a tenté d’obtenir des faveurs des autorités belges, pour lui et pour ses proches. Il est apparu que M. Chodiev a obtenu permis de travail et cartes professionnelles qui ont ouvert la voie à son séjour en Belgique. Le quotidien Le Soir indique mercredi que Tractebel, empêtrée à l’époque dans un investissement au Kazakhstan est intervenue pour ce faire auprès des autorités.

Les liens entre M. Chodiev et la Sûreté ont fait dire à certains commissaires que l’intéressé a pu être un «informateur» du renseignement alors que l’Europe occidentale était intéressée à l’époque à pénétrer la mafia russe dans un contexte de démantèlement de l’Union soviétique.