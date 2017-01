Bruxelles: la demande de libération de Léopold Storme examinée le 15 février

Léopold Storme avait été condamné, en 2010, à une peine de 26 ans de prison pour avoir tué ses parents et sa sœur. Il a toujours nié ces crimes, affirmant qu’il avait été lui-même victime de l’agression dont sont décédés ses parents et sa sœur.

Me Lauvaux, son avocat, a soumis, depuis plusieurs mois, deux demandes au TAP. L’une concerne la libération sous conditions de son client et la seconde, subsidiaire à la première, concerne l’admission de celui-ci au port du bracelet électronique. Léopold Storme a déjà obtenu des permissions de sortie et des congés pénitentiaires qui se sont déroulés sans problème, selon son avocat.