Vincent Kompany a perdu près de 2,5 millions d'euros en fermant ses bars sportifs

Vincent Kompany a connu une année difficile sur le plan sportif et sur le plan des affaires.

Selon Het Laatste Nieuws, Vincent Kompany a perdu beaucoup d’argent avec les deux bars qu’il a ouverts en 2014, puis fermés en 2015. Les bars sportifs « Good Kompany », installés sur la Grand-place de Bruxelles à dans la ville d’Anvers se voulaient luxueux mais ils n’ont malheureusement pas eu le rendement escompté. « Il y avait assez de clients et les ventes étaient bonnes mais insuffisantes pour couvrir les coûts », avait-il expliqué à l’époque.

On évoque des pertes financières conséquentes : « plus d’un million d’euros à Anvers, et 1,3 million d’euros à Bruxelles » selon HLN, soit 2,4 millions d’euros.