Hannes Delcroix (17 ans) signe son premier contrat pro à Anderlecht

Hannes Delcroix a signé son premier contrat professionnel à Anderlecht : « Je suis très content d’avoir franchi cette étape et de constater que le club croit en moi. J’en suis très reconnaissant envers la direction, le staff et les autres joueurs. Au fil des années, j’ai été constamment bien accompagné et j’ai maintenant été très vite intégré au groupe », déclare Hannes Delcroix. Le joueur né à Haïti a été formé à l’Antwerp et au Beerschot. Il est passé à Anderlecht en 2015 après la faillite du Beerschot.

« Hannes est chez nous depuis quelques années et il s’est souvent fait remarquer par son talent, son engagement et sa mentalité. Il a totalement mérité ce contrat et nous sommes vraiment très fiers de lui. En tant que Purple Talent, il va aussi engranger des succès scolaires cette année. Comme Dennis Praet, Youri Tielemans et Romelu Lukaku, il va lui aussi terminer avec succès ses études secondaires », indique le manager anderlechtois Herman Van Holsbeeck.