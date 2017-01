Un second producteur s'apprête à introduire un vaccin antigrippal quadrivalent en Belgique

Les vaccins antigrippaux quadrivalents, qui contiennent deux souches de virus grippal de type A et deux souches de virus de type B, offrent une couverture plus large contre la grippe que les vaccins trivalents, qui ne contiennent que des souches de deux virus de type A et d’une de type B.

En 2015, la société pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK), qui contrôle plus de la moitié du marché des vaccins contre la grippe en Belgique, avait lancé son vaccin quadrivalent «Alpharix Tetra», jusqu’ici le seul quadrivalent à être développé en Belgique. Mais dès la saison 2017-2018, Sanofi Pasteur proposera également à la population belge un vaccin quadrivalent, le «Vaxigrip Tetra», a annoncé la société pharmaceutique lors d’une conférence de presse mercredi.

Mylan, le troisième fournisseur de vaccins contre la grippe en Belgique, n’a pour le moment pas fait savoir s’il allait leur emboîter le pas ou continuer à commercialiser son vaccin trivalent «Influvac».

Selon le professeur Van Ramst de l’UZ Leuven, les vaccins quadrivalents renforcent significativement l’efficacité de la protection. «Le virus de type B a deux lignées: Victoria et Yamagata. Or, il n’est pas toujours facile de déterminer quelle souche il faut inclure dans le vaccin et il est déjà arrivé que le vaccin ne contienne pas la souche circulant le plus fréquemment. Le vaccin quadrivalent offre donc désormais la possibilité d’utiliser les deux souches dans un même vaccin», explique-t-il.

D’après le professeur Van Ramst, rejoint sur ce point par le docteur Van der Schueren de la société scientifique de médecine générale (SSMG), le quadrivalent deviendra bientôt la norme en termes de couverture vaccinale contre la grippe.

Le Conseil supérieur de la santé recommande à toutes les personnes à risque de complications, à leur entourage, aux parents d’enfants de moins de 6 mois et au personnel du secteur de la santé de se faire vacciner.