L'Ottintoise Darwine Delyannis portée disparue depuis ce mardi

Une dame âgée de 39 ans, Darwine Delyannis, a disparu. Un hélicoptère, des chiens-pisteurs et des plongeurs ont été déployés pour la retrouver.

Branle-bas-de-combat, cette après-midi, du côté de Louvain-la-Neuve, en raison de la disparition, jugée inquiétante, d'une dame de 39 ans, domiciliée à Ottignies.

Cette dernière, Darwine Delyannis, avait quitté son domicile en laissant derrière elle son sac à main et son GSM. La disparition n'a cependant été signalée aux autorités qu’hier vers 22 h.

Un hélicoptère de la police fédérale, des chiens-pisteurs et les policiers de la zone d'Ottignies ont sillonné aujourd’hui les rues d'Ottignies et de Louvain-la-Neuve dans l'espoir de la retrouver. Des plongeurs ont même été sollicités pour sonder le lac de Louvain-la-Neuve. Mais la disparue n'a toujours pas été retrouvée.

Darwine Delyannis mesure 1m74 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un pantalon jean bleu, d'un pull en laine gris clair tombant jusqu'aux genoux, de bottillons noirs et d'une doudoune grise.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.