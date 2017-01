Gaurain-Ramecroix: un jeune automobiliste percute une façade et perd la vie (vidéo)

Un tragique accident de la circulation s’est produit mercredi soir dans la région de Tournai. La victime est un jeune conducteur.

Les services de secours de Tournai ont été alertés mercredi vers 18h45 qu’un accident de la circulation s’était produit à Gaurain-Ramecroix, dans l’entité de Tournai. Pour une raison actuellement inconnue, le conducteur d’une Citroën Saxo a perdu le contrôle de sa voiture et a terminé sa course contre une maison implantée à l’angle de la rue Vélorie et de la chaussée de Bruxelles.

Deux véhicules de désincarcération, une ambulance, un SMUR et un véhicule de balisage ont été envoyés sur les lieux. À l’arrivée des urgentistes, le conducteur était malheureusement décédé.

Le chauffeur, âgé de 25 ans, était seul à bord de son véhicule. Aucun autre véhicule n’est impliqué. Les faits ont été constatés par la police de la zone du Tournaisis.