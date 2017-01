Radicalisme: enfin un vrai numéro vert!

Didier Swysen

Il avait été annoncé il y a un an, il remplace (enfin) la ligne radicalisme lancée en urgence en juin 2015. Le Centre d’aide et de prise en charge des personnes concernées par le radicalisme et les extrémismes violents (CAPREV) est opérationnel. Le numéro vert 0800 111 72 est accessible tous les jours de 8 à 20 h, sauf le dimanche et les jours fériés.