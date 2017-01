Tecteo a encaissé le jackpot grâce à des mesures Paul Magnette: démenti formel

Il s’agit d’une information de L’Echo.

Tecteo aurait d’ailleurs à l’époque fait un lobbying intense auprès de Magnette, fraichement arrivé au fédéral, selon un expert. Les différentes sources interrogées par L’Echo et présentes à la Creg à cette époque pointent Christine Declercq, directrice de cabinet adjointe en charge de l’Énergie. Elle a «trifouillé dans tous les paramètres de fond en comble au profit des distributeurs wallons», selon une source anonyme.

Tous les distributeurs énergétiques ont d’ailleurs finalement profité de l’intervention de Paul Magnette, qui se rapportait à la fixation des tarifs de l’énergie et à la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité.

Démenti formel de Paul Magnette

Paul Magnette a réagi très vite pour démentir toute mesure prise en faveur de Tecteo alors qu’il était ministre fédéral de l’Energie. En 2008, il a veillé à prendre en compte les obligations de service public auxquelles étaient contraints les distributeurs dans la fixation des tarifs, a-t-il expliqué à la suite d’un article paru dans l’Echo.

Le ministre a fait à l’époque le tour des distributeurs d’énergie au nord et au sud du pays. Les obligations de service public établies par les Régions pesaient alors lourdement sur leurs coûts. A l’issue de cette concertation, certaines de ces obligations ont été prises en compte, mais pas toutes, souligne l’actuel ministre-président wallon. Par ailleurs, les distributeurs se sont vus imposer des économies par le biais d’un coefficient de productivité.

M. Magnette conteste donc les 20 millions d’euros engrangés par Tecteo chaque année étant donné que le calcul ne se fonde que sur les recettes et non les coûts. «Or, quand on calcule le bénéfice d’une entreprise, on doit soustraire les coûts des recettes. Le but n’a jamais été de hausser un bénéfice», a-t-il ajouté.