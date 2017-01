Paul Furlan l'annonce: il démissionne du gouvernement wallon pour pouvoir rester serein, son remplaçant annoncé dans la journée (vidéo)

Paul Furlan a débuté sa conférence de presse en déclarant qu’il devait « déranger quelqu’un ».

Il a commencé par retracer ses débuts en politique. « Je ne suis pas né dedans », dit-il. « Donc j’avais une activité professionnelle ».

Philippe Tison, explique Paul Furlan, était un ami avant d’entrer en politique. Le ministre wallon explique comment il exerçait son activité dans un bureau d’assurance. Il ajoute qu’il n’a jamais cumulé les salaires.

Devenant député, puis ministre, Philippe Tison l’a accompagné dans sa carrière professionnelle. « Il me conseille politiquement et à organiser mes activités y compris les soirées et les week-end. Et vous savez qu’elles sont nombreuses ». « Il est pleinement dans le cadre de mon cabinet et dans la barémisation des salaires ».

Intervention pour un logement

Paul Furlan évoque ses permanences, dans lesquelles il y a des doléances en matière de logement. « Ces demandes viennent du cabinet royal », précise-t-il. « Rien que pour répondre aux sollicitations du Palais, il faut un temps plein », dit encore Paul Furlan.

C’est ainsi qu’il lui arrive d’attirer l’attention des institutions sur des décisions qui sont prises en matière de logement. « Cela me permet de garder le contact », dit Paul Furlan, qui ajoute qu’une majorité des demandes ne vient pas de sa circonsription électorale. « Je me contente de transmettre la demande à l’administration ». M.Furlan déclare que même s’il voulait intervenir, il n’y aurait quand même pas de logements suffisants.

« Je dois rester serein »

A propos des membres de son cabinet habitant sa circonstription, Paul Furlan fait remarquer que certains étaient en politique bien avant que lui-même y soit. Même chose pour sa compagne qui exerçait ses fonctions avant de le rencontrer.

Pour conclure, Paul Furlan déclare ne pas être Caliméro. «Je ne rentrerai pas dans le jeu de me plaindre, j’ai toujours pris mon destin en main, et la vie ne s’arrête pas à celle de ministre. Je dois rester serein et la vie dans laquelle je vis n’est plus sereine. C’est pourquoi je présente ma démission ».

Le ministre-président du gouvernement wallon Paul Magnette a annoncé que le nom du successeur de Paul Furlan sera annoncé ce jeudi, dans la journée.