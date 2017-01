L'horreur à Graide : un cheval retrouvé mort, les oreilles et les yeux arrachés

Macabre découverte à Graide (Bièvre), petit hameaux situé à deux pas de Paliseul. Un cheval a été retrouvé mort et mutilé, rue de l’Enfer. On lui a enlevé les yeux et les oreilles.

Découverte inquiétante et choquante, à Graide, un petit village de la commune de Bièvre. Un cheval a été retrouvé mort dans la neige. On lui a coupé des oreilles et enlevé les yeux. Dans ce petit village et dans les alentours, les langues se délient. Le propriétaire du cheval serait bien connu de la justice et n’en serait pas à sa première affaire de maltraitance animale.

