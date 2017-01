Bruxelles: la station de métro Trône rebaptisée par des fans de «Game of Thrones»

Le cliché, posté la page Facebook « Brussels is boring », circule désormais sur Internet, et connaît son petit buzz : en milieu d’après-midi, la photo avait déjà recueilli plus de 1.300 « like » et été partagée plus de 300 fois par les internautes. Il faut dire que le nom des stations de métro bruxelloises inspire. On se souvient que, il y a quelques années, le site Internet Brussels Life avait publié une série de photos représentant des jeux de mots réalisés avec le nom des stations. Par exemple, de gens faisant la roue à la Roue, d’un cycliste à Eddy Merckx ou encore de quelqu’un buvant une bouteille d’eau à Boileau.