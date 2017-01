Bouillon: Yves, 48 ans, envoie des sms pornos à une ado de 14 ans

Audience mœurs, ce jeudi matin à Neufchâteau, face au juge Thomas. Accusé d’attentat à la pudeur, de viol et de débauche sur mineur, Yves 48 ans ne s’est pas présenté au tribunal correctionnel. Les faits dont il doit répondre sont particulièrement odieux. L’homme, 48 ans, a entretenu une correspondance virtuelle digne des pires pornos avec une jeune fille de 14 ans. Les faits remontent à 2013-2014. Époque à laquelle le prévenu est ami avec les parents de la victime, qui habitent à Dohan, près de Bouillon. Durant près de huit mois, le quadragénaire et la jeune fille vont s’échanger des messages via Facebook et par sms. Les messages sont d’abord amicaux mais, très vite, dérapent en propos crus, à caractère sexuel.

