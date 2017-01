On a frôlé le drame à la mosquée d'Ougrée: Osman reçoit un coup de couteau pour une simple histoire de voiture mal garée

Il est aux alentours de 20h lorsqu’une voisine de la mosquée vient signaler aux fidèles, réunis dans l’établissement, qu’un véhicule est stationné devant la porte d’entrée de son garage. Osman Senel, qui reconnaît la description de sa voiture, s’empresse alors d’aller la déplacer. Mais une fois qu’il arrive devant l’habitation du voisin, les choses dégénèrent. « Je suis monté dans ma voiture et c’est à ce moment-là que le mari de cette dame a violemment frappé sur le toit de ma voiture. Il insistait pour que je descende de mon véhicule et que j’aille lui parler. Il a alors commencé à me proférer des injures racistes et m’a ensuite agressé physiquement. Je l’ai repoussé et il est, très facilement, tombé au sol. Je pense qu’il était saoul, » explique Osman. C’est lorsque l’homme s’est relevé que tout a dérapé. « J’étais en train de repartir, il m’a alors agrippé l’épaule et porté un coup au ventre… »

