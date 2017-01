Luc Trullemans: "Installation d'une grande douceur au moins jusqu'au 10 février"

« C’est ainsi qu’après le gel matinal, nous pouvons déjà espérer, l’après-midi, des maxima de l’ordre de +8º en plaine et au littoral et de +3 à +5º sur le relief ardennais. Le temps restera sec mais sera parfois voilé de nuages d’altitude.

Dans la nuit de vendredi à samedi, il ne gèlera plus en plaine, ni à la mer mais dans l’est du pays (Campine et Ardenne), nous noterons encore des minima pouvant descendre entre 0 et -4º.

Samedi s’annonce encore sec avec 2 à 4 heures d’ensoleillement et avec à peu près les mêmes températures diurnes.

Comme l’anticyclone continental continuera à faiblir sur nos régions en se retirant graduellement vers la Russie, une première perturbation océanique tentera de s’infiltrer dimanche sur l’Europe occidentale avec sur nos régions de la grisaille et de petites pluies à partir de la côte.

Un risque de pluies verglaçantes existera en Ardenne où le sol sera encore gelé le matin.

Pour lundi le temps restera de loin le même avec de temps à autre de la pluie ou de la bruine et, sur le haut relief ardennais où la neige est condamnée à disparaître des stratus bas donnant lieu à du brouillard.

Les minima nocturnes et matinaux seront compris entre 0º dans les Hautes Fagnes et 7º sur le centre et l’ouest du pays tandis que les maxima remonteront entre +5º sur les hauteurs de l’est et 10 ou 11º ailleurs.

Pour le reste de la semaine prochaine, nous évoluerons dans un air venant le plus souvent du sud-ouest de la France avec des températures maximales voisines de 11 ou 12º en plaine et comprises entre 6 et 9º en Ardenne où il ne gèlera plus la nuit et le matin.

De faibles zones de pluies influenceront régulièrement l’ouest et le centre de nos régions y donnant quelques petites pluies alors que les conditions devraient rester généralement sèches dans les provinces de l’est du pays.

Pour le week-end du 4 et 5 février, les modèles de prévisions montrent l’arrivée d’une profonde dépression venteuse près des îles britanniques avec donc plus de vent et également de plus fortes pluies chez nous mais dans des courants restant doux avec températures restant bien au-dessus des normales de saison.

Selon les prévisions d’ensembles cette situation perturbée et douce pour la saison devrait au moins persister jusqu’au 10 février (à confirmer !) »