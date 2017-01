Grosse pénurie de donneurs de sperme belges: ils ne couvrent que 5% des demandes de dons

Depuis plusieurs années, la Belgique fait face à une pénurie très importante et grandissante de donneurs de sperme. Or, de plus en plus de couples font chaque année appel aux centres de procréation médicalement assistée (PMA) pour concrétiser leur projet parental. Aujourd’hui, l’offre est très nettement inférieure à la demande. De nombreux centres de PMA doivent demander de l’aide à des banques de sperme étrangères afin de pouvoir satisfaire leurs patients. Ces centres lancent donc un appel aux dons.

> Découvrez davantage de précisions ainsi que les explications du responsable du centre PMA du CHU Saint-Pierre dans notre édition digitale.