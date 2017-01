«La participation de la Belgique à l'Euro 2020 n'est pas compromise», selon Ghelamco

Rédaction en ligne

Ghelamco, le promoteur du projet de construction d’un stade national sur le parking C, a invité vendredi la commune de Grimbergen à assumer ses responsabilités et les conséquences de ses décisions à la suite de la non adoption jeudi d’une requête à la députation permanente du Brabant flamand visant à supprimer administrativement le chemin vicinal qui traversait autrefois le site.