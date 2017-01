Vincent Kompany pourrait faire son retour ce samedi contre Crystal Palace

Vincent Kompany ferait-il son grand retour ce week-end ? C’est en tout cas ce qu’a partagé Manchester City sur son compte Twitter. Selon le club anglais, Pep Guardiola estimerait que le Diable rouge pourrait revenir sur le terrain contre Crystal Palace, ce samedi en FA Cup.

Le capitaine de City s’était blessé à la tête et au genou, à la 37e minute, le 19 novembre 2016 alors qu’il jouait justement contre Crystal Palace.

Pep Guardiola says @VincentKompany and Gabriel Jesus could start against @CPFC... #mcfc #palacevcityhttps://t.co/UNZQHfxKhr