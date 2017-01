Suppression de 120 emplois à Cora: "Le personnel est démotivé", affirme le Setca, qui prendra position mardi prochain

Selon la représentante du syndicat socialiste, « la direction dit vrai lorsqu’elle affirme qu’il n’y aura pas de licenciement collectif. Mais le fait de supprimer 120 équivalents temps plein via des départs naturels revient à réduire le personnel de près de 20 travailleurs par magasin », observe-t-elle. « La charge de travail va donc augmenter. »

« Et ce n’est pas le seul problème », ajoute Mme Delmée. « La direction souhaite aussi réduire au minimum légal le sursalaire prévu pour les prestations du dimanche, qui passeraient de deux à six par an, et augmenter les contrôles médicaux. Ce n’est pas une solution positive pour lutter contre l’absentéisme. »

« Le climat est plutôt électrique car les travailleurs estiment qu’ils ont déjà fourni des efforts depuis 2014 », précise pour sa part Francis Allemand, secrétaire permanent commerce SETCa Liège, à l’issue de l’assemblée du personnel du Cora de Rocourt. Selon lui, le personnel liégeois est prêt à partir en grève.

Le syndicat prendra position mardi prochain lors d’une réunion fédérale qui se tiendra à 13h30 à son siège, rue Haute à Bruxelles. « Nous verrons comment réagir lors de cette réunion inter-sièges. Mais si la base décide de débrayer, nous serons avec eux car la situation est beaucoup plus grave que ce qu’on pensait », prévient M. Allemand.