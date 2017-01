"M. le président, ne construisez pas ce mur!": le maire de Berlin appelle Donald Trump à renoncer à son projet

Le maire de Berlin a appelé vendredi le président américain Donald Trump à renoncer à son projet de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, rappelant les « souffrances » causées en Allemagne et en Europe par le Mur de Berlin. « Berlin, la ville de la division de l’Europe, la ville de la liberté de l’Europe, ne peut pas rester muette lorsqu’un pays prévoit de construire un nouveau mur », a déclaré dans un communiqué le social-démocrate Michaël Müller, après que M. Trump a lancé son projet à la frontière avec le Mexique.

« Nous, les Berlinoises et les Berlinois, savons toute la souffrance qu’a causée à un continent entier une division cimentée par des barbelés et un mur. Des millions de gens se sont vus ôter des perspectives de vie » en raison du Mur de Berlin, symbole du Rideau de fer entre l’Ouest et le bloc soviétique et qui a coupé de 1961 à 1989 la cité en deux.

Pour de nombreux Allemands, de l’Ouest comme de l’Est, ce mur en béton qui entourait Berlin-Ouest sur 155 km a également symbolisé des séparations familiales douloureuses entre le 13 août 1961 et le 9 novembre 1989, date de sa chute.

« J’appelle le président des États-Unis à ne pas prendre le mauvais chemin, (celui) du repli sur soi et de l’exclusion. Partout où de telles frontières existent, comme (entre les deux Corées) ou à Chypre, elles créent de la servitude et de la souffrance », a ajouté M. Müller.

L’élu a rappelé les paroles adressées le 12 juin 1987 à Berlin-Ouest par le président américain Ronald Reagan (1980-1988) à son homologue soviétique, Mikhaïl Gorbatchev : « Tear down this wall ! » (« Abattez ce mur ! »).

« Pensez à votre prédécesseur (…) Souvenez-vous de ses mots », a encore déclaré M. Müller. « Voilà pourquoi je dis : +Dear Mr. Président, don’t build this wall !+ » (« M. le président, ne construisez pas ce mur ! »), s’est exclamé M. Müller.