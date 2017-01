Un millier de migrants secourus vendredi en Méditerranée, un mort

Environ mille personnes ont été secourues dans la journée de vendredi au cours de plusieurs opérations en Méditerranée et le corps sans vie d’une victime a aussi été récupéré, ont annoncé les gardes-côtes italiens dans un communiqué.

Les migrants, qui se trouvaient à bord de six canots pneumatiques et de trois barques en bois, ont été secourus lors de neuf opérations distinctes, notamment par deux navires des gardes-côtes et de l’ONG «Proactiva Open Arms».

Le corps sans vie a été récupéré dans l’un des canots pneumatiques, ont précisé les gardes-côtes.

Selon l’ONU, plus de 5.000 personnes ont trouvé la mort l’an passé en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l’Europe, pour la plupart au large de la Libye. Il s’agit du bilan le plus lourd jamais enregistré.

L’hiver n’a pas mis un terme aux tentatives, contrairement aux années précédentes, mais a juste ralenti le rythme des départs.